كاف ينفي تأجيل كأس أمم أفريقيا 2025

المصدر: وكالات

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نفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) التقارير الواردة بشأن تأجيل النسخة القادمة من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها العام المقبل 2025 في المغرب.

وكتب كاف عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) اليوم الأربعاء "التقارير الواردة بشأن بطولة 2025 غير صحيحة".

وأشار أيضا إلى أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ستجتمع قريبا للتشاور بشأن البطولة واتخاذ قرار بشأن مواعيد كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأوضح "وبعد الاجتماع سيصدر (كاف) بيانا بشأن هذا الموضوع".

كان فيرون أوسينجو أومبا الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد صرح بأن النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا التي كان مقررا لها أن تقام صيف العام المقبل 2025 في المغرب سوف تتأجل إلى أوائل عام 2026.

ويأتي هذا الاتجاه لتجنب التعارض بين كأس أمم أفريقيا وبطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 ونيو إلى 13 يوليو.

ويشارك في مونديال الأندية بنظامه الجديد 32 فريقا، بينهم أربعة أندية أفريقية،هي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ومن المنتظر أيضا مشاركة عدد كبير من اللاعبين الأفارقة مع أنديتهم الأوروبية والآسيوية في مونديال الأندية.

كانت صحيفة (ليكيب) الفرنسية قد ذكرت عبر موقعها الإلكتروني أنه بالاستفسار من الاتحاد الأفريقي حول كيفية التنسيق بين البطولتين، أشار الأمين العام إلى تأجيل البطولة القارية.

قال أومبا "بإمكاننا أن نلعب كأس أمم أفريقيا بعد مونديال الأندية، ولكن هل سيكون من مصلحة اللاعبين الذين خاضوا موسما طويلا الذهاب إلى أمريكا ثم العودة سريعا للمشاركة في كأس الأمم؟".

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن تأجيل البطولة لا يصب في مصلحة المغرب الذي كان ينوي الاستفادة من كأس الأمم لتعزيز صناعة السياحة، إلا أن التأجيل سيجنب الجميع اللعب في درجات حرارة مرتفعة أثناء الصيف.

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