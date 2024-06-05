كمبيوتر عملاق يُرشح هذا المنتخب للفوز بلقب يورو 2024؟

المصدر: البيان

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تنطلق بطولة يورو 2024 في 14 يونيو الحالي في ألمانيا، وتتزايد التكهنات حول المنتخب الذي سيحصد اللقب الذي فازت به إيطاليا في النسخة الماضية.

وأجرت شركة "أوبتا" محاكاة للبطولة 10 آلاف مرة لتحديد الفريق الأكثر احتمالية للفوز باللقب. ووفقًا لهذه المحاكاة، توقع الكمبيوتر العملاق أن يفوز منتخب إنجلترا بالبطولة بنسبة 19.9%، مع احتمالية وصوله إلى ربع النهائي بنسبة 70%، والوصول إلى نصف النهائي بنسبة 48.2%، والنهائي بنسبة 31.1%.

أما فرنسا، فكانت المرشح الأقرب بعد إنجلترا، حيث بلغت فرصتها للفوز باللقب 19.1%، واحتمالية وصولها إلى النهائي 30.4%.

بالنسبة لألمانيا، صاحبة الأرض والجمهور، فقد جاءت فرصتها للفوز بالبطولة بنسبة 12.4%، بينما كانت فرص إيطاليا، حاملة اللقب، 11.4% للوصول للنهائي و5% للفوز بالبطولة مرة أخرى.

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