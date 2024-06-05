تأجيل كأس الأمم الأفريقية في المغرب إلى بداية 2026

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الأربعاء تأجيل نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة ستة أشهر لتنطلق في بداية عام 2026.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في المغرب في يونيو 2025، لكن ذلك تعارض مع كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقا وستقام في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وسيكون لأفريقيا أربعة أندية في كأس العالم للأندية ومن المرجح أن يشارك العديد من لاعبيها في كأس الأمم.

وتلقى الكاف عدة تساؤلات بشأن التداخل الواضح بين البطولتين لكنه فشل في تقديم حل حتى أبلغ سكرتيره العام فيرون موسينجو-أومبا هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن نهائيات كأس الأمم ستقام في أوائل عام 2026.

وستكون هذه ضربة للمغرب، الذي يأمل في استغلال البطولة الصيفية لتسليط الضوء على صناعة السياحة المزدهرة وإثبات قدرته على تنظيم بطولة كبرى قبل كأس العالم 2030 التي تستضيفها المملكة المغربية بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا.

وقال موسينجو-أومبا "يمكننا إقامة البطولة بعد كأس العالم للأندية، لكن هل هذا جيد لمصلحة اللاعبين الذين خاضوا الموسم بالكامل ثم يسافرون لأمريكا للعب (ثم) يعودون على الفور للعب في كأس الأمم الأفريقية؟. جدول المباريات كابوس للجميع".

وتعرض الكاف لانتقادات أيضا بسبب عدم قدرته على تحديد مواعيد نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات هذا العام، والتي تقام أيضا في المغرب.

وتوجد أيضا حالة من عدم اليقين بشأن النسخة الثانية من الدوري الأفريقي لكرة القدم الذي أقيمت نسخته الافتتاحية العام الماضي.

وخاضت ثمانية أندية مختارة بطولة خاصة للحصول على جوائز مالية قياسية في بطولة بنظام خروج المغلوب امتدت شهرين.

ووعد رئيس الكاف باتريس موتسيبي أن النسخة المقبلة ستتكون من 24 فريقا، لكن الكاف أعلن أمس الثلاثاء أن مراحل المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم المقبل ستقام في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر - وهي ذاتها المواعيد التي اعتمدها الدوري الأفريقي العام الماضي.

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