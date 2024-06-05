كونتي مدربًا لنابولي لمدة 3 مواسم

المصدر: البيان

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أعلن نابولي، اليوم الأربعاء، تعيين أنطونيو كونتي مديرا فنيا لفريق الجنوب، بداية من الموسم الجديد.

وذكر نابولي في بيان رسمي نشره عبر موقع النادي، أن كونتي وقع على عقد لمدة 3 مواسم.

وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن كونتي سيحصل على راتب سنوي قدره 12 مليون يورو تصبح 6.5 مليون يورو بعد خصم الضرائب، وقد ترتفع إلى 10 ملايين حال تحقيق أهداف رياضية معينة، مثل التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الفوز بالدوري الإيطالي.

الجدير بالذكر أن كونتي قاد إنتر لتحقيق لقب الدوري الإيطالي في 2021، قبل أن ينتقل لتوتنهام ويغادر في مارس 2023 ويظل بلا عمل حتى توليه مهمة نابولي.

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