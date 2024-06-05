الإقالة الأربعاء.. شقيق لاعب مانشستر يونايتد يثير الجدل حول مصير تين هاغ

المصدر: البيان

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أثار شقيق أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد، الجدل حول اقتراب إقالة الهولندي إيريك تين هاغ، من تدريب الشياطين الحمر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن تغريدة نشرها روبرتو شقيق غارناتشو، عبر حسابه بمنصة "إكس"، توحي بأن يونايتد سيعلن إقالة تين هاغ، اليوم الأربعاء.

وعلق روبرتو على تغريدة لحساب يحمل صورة تين هاغ، جاء فيها: "يوم الأربعاء سيكون الأسوأ في حياتي، الآن أتطلع للنجوم والدموع تملأ عيني، دون القدرة على فهم رحيل تين هاغ "، ليعلق شقيق غارناتشو: "نفس الأمر، ولست أمزح، دعونا نصلي لأجلنا".

وعاش مانشستر يونايتد موسمًا صعبًا تحت قيادة تين هاغ، احتل فيه أسوأ مركز في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي، فضلاً عن الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لكن الفريق استطاع اختتام موسمه بأفضل طريقة ممكنة، بعدما توج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي.

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