مكاسب مالية بالجملة من وراء صفقة مبابي إلى ريال مدريد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يساهم انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد، في إنعاشه قوية لخزينة الميرنغي خلال المواسم المقبلة.

وانضم مبابي مجانا إلى ريال مدريد، لمدة 5 سنوات، عقب انتهاء عقده رفقة باريس سان جيرمان.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، استطاع ريال مدريد تحقيق ما يزيد عن 400 مليون يورو من الصفقات التجارية، قبل أن يوقع مع كيليان مبابي.

وأشارت إلى وصول مبابي يمكن أن يساعد ريال مدريد على مضاعفة هذا الرقم، على شاكلة الطفرة التي أحدثها انتقال كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد صيف 2009 قادمًا من مانشستر يونايتد مقابل 94 مليون يورو.

وأوضحت أن أحد مصادر قال إن دخل ريال مدريد من وراء مبابي، سيكون تفعيل صيغ مرتبطة بالرعاية على المنتجات وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن ريال مدريد سيحقق أرباحًا أيضًا من وراء مبابي عبر بيع العديد من القمصان، وزيادة عدد المتابعين على الشبكات الاجتماعية وزيادة نسب المشاهدة على التلفزيون.

وسيستفيد الرعاة الحاليين لريال مدريد بشكل مباشر من وصول مبابي، كما أن وجود النجم الفرنسي سيجذب رعاة جدد، وسيعود ذلك بالنفع على العلامة التجارية للنادي.

وسيلعب مبابي أيضًا دور في تعزيز قيمة الدوري الإسباني، ويجعله في موقف قوة عند التفاوض على حقوق البث التلفزيوني.

وذكرت الصحيفة أن العكس سيحدث في الدوري الفرنسي، بعد أن انخفضت قدرته التفاوضية على بث مبارياته منذ إعلان مبابي أنه سيغادر باريس سان جيرمان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز