بعد إتمام انتقاله إلى الريال.. مبابي يجهز لمقاضاة باريس سان جيرمان

المصدر: البيان

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أفاد تقرير صحفي فرنسي، بأن كيليان مبابي نجم ريال مدريد الجديد، ينوي اتخاذ خطوة تصعيدية ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان.

ولم يحصل مبابي على راتبه في شهري أبريل ومايو الماضيين، بالإضافة إلى بعض المكافآت المتأخرة.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي قد يتجه إلى المحاكم الرياضية، من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن مبابي اتفق مع ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، على التنازل عن 80 مليون يورو هذا العام، والتي تتضمن مكافآت الولاء.

ومع ذلك، أوضحت الصحيفة، أن مبابي قد يحصل على هذه الأموال عن طريق التقاضي، لأن الالتزام بين الخليفي واللاعب لم يكن كتابيًا.

وأعلن ريال مدريد رسميًا، الإثنين الماضي، تعاقده مع مبابي في صفقة انتقال حر، لمدة 5 سنوات.

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