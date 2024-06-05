7 جنيهات إسترليني تهدد باكيتا بعقوبة قاسية في قضية المراهنات

المصدر: البيان

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يرغب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في إيقاف البرازيلي لوكاس باكيتا، لاعب وست هام، مدى الحياة بسبب قضية المراهنات.

واتهم باكيتا بأربع تهم تتعلق بالتلاعب في ركلة جزاء الشهر الماضي، وتعمده الحصول على إنذارات في مباريات بالدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن لائحة اتهامات الاتحاد الإنجليزي تتضمن توصية بإيقاف أي لاعب مدى الحياة إذا ثبتت إدانته.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه سبق للاتحاد الإنجليزي إيقاف تاون كينان إسحاق مدافع ستراتفورد، لمدة 10 سنوات، وبرادلي وود مدافع لينكولن سيتي، لمدة 6 سنوات، ولكن ممثلي الادعاء في الاتحاد، يزعمون أن مخالفات باكيتا أكثر خطورة.

وأوضحت الصحيفة، أن باكيتا تعمد الحصول على بطاقة صفراء، وتم الرهان عليها مقابل 7 جنيه إسترليني فقط.

وأضافت، أن باكيتا متهم بتعمد الحصول على إنذار في 4 مباريات، ضد ليستر سيتي عام 2022، وأمام أستون فيلا وليدز يونايتد وبورنموث في 2023، لرهان أصدقائه على ذلك.

وتتراوح قيمة الرهانات ما بين 7 جنيهات إسترليني إلى 400 جنيه إسترليني، بحد أقصى مكاسب قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني.

ونوهت الصحيفة، بأنه تم إجراء تحقيق مع اللاعب واتهامه بالتلاعب، وهو ما تسبب في عدم انتقاله إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

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