شرط جزائي ضخم في عقد مبابي مع ريال مدريد

المصدر: البيان

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كشف وسائل إعلام إسبانية، عن قيمة الشرط الجزائي في عقد الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد.

وكان ريال مدريد، أعلن رسميًا، الإثنين الماضي، تعاقده مع كيليان مبابي لمدة 5 مواسم.

ووفقًا لإذاعة "كوبي" الإسبانية، سيحصل مبابي على راتب سنوي مع ريال مدريد يبلغ 30 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تتعلق بالأهداف، ليكون بذلك صاحب أكبر أجر في النادي الملكي.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد مبابي مع ريال مدريد تبلغ مليار يورو، على شاكلة معظم نجوم الميرنغي.

وأوضحت أن مبابي سيحصل على 70% من حقوق الصور، بينما سيذهب 30% إلى ريال مدريد، وسبق وذكرت تقارير أخرى أن مبابي سيحصل على 80% من حقوق الصور الخاصة به مع ريال مدريد.

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