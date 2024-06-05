رئيس برشلونة يعلق على صفقة مبابي إلى ريال مدريد

المصدر: البيان

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علق خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، على إتمام الغريم التقليدي ريال مدريد، صفقة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان السابق.

وأعلن ريال مدريد، الإثنين الماضي، تعاقده رسميًا مع مبابي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال لابورتا، خلال تصريحات لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كمشجع لبرشلونة، ليست أخبار جيدة أن أرى مبابي بقميص ريال مدريد، لأكون صادقًا، أفضل أن تعتمد استراتيجيتنا على الثقة في مشروع يضم لاعبين تم إنتاجهم وصنعهم في لا ماسيا".

وأتم تصريحاته: "أنا أحترم منافسينا لكنني أحافظ على فلسفتنا".

يشار إلى أن برشلونة تعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك لقيادة الفريق الكتالوني، بداية من الموسم المقبل، خلفًا لتشافي هيرنانديز.

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