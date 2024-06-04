دوري الأبطال.. فينيسيوس أفضل لاعب وبيلينغهام ينال لقب اللاعب الشاب

المصدر: نيون - أ ف ب

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اختير المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في النسخة المنصرمة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد مساهمته في تتويج ريال مدريد الإسباني للمرّة الخامسة عشرة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي (ويفا) أمس أن لجنة فنية تابعة له اختارت البرازيلي الدولي لاعب الموسم في دوري الأبطال.

وقد سجّل ستة أهداف بينها واحد في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني (2 - 0) السبت في النهائي على ملعب ويمبلي.

وقال فينيسيوس (23 عاماً) الذي أحرز لقبه الثاني في المسابقة القارية الأولى: «سعيد بإحراز لقب آخر في دوري الأبطال مع النادي. لا يختبر الكثير من اللاعبين هذا الأمر».

ظهر فينيسيوس عشر مرات مع الفريق الملكي وخاض 901 دقيقة سجّل فيها 6 أهداف مع 5 تمريرات حاسمة، كما قطع مسافة 99.3 كلم بسرعة قصوى 34.7 كلم/ساعة.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد القاري أن لاعب وسط ريال الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام أختير أفضل لاعب شاب في البطولة.

ففي موسمه الأول مع النادي الأبيض، أحرز الدولي المميّز أول لقب قاري، بتغلّبه على فريقه السابق في النهائي.

وقال ابن العشرين عاماً: «حلمت دوماً المشاركة في هذه المباريات. كانت أجمل ليلة في حياتي».

خاض بيلينغهام 11 مباراة في دوري الأبطال هذا الموسم بواقع 993 دقيقة، سجّل فيها أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة. بلغت نسبة نجاح تمريراته 90.5% وقطع مسافة 117.5 كلم.

تشكيلة الموسم

وتتألف تشكيلة الموسم من الحارس السويسري غريغور كوبل (بوروسيا دروتموند)، المدافعين الإسباني داني كارفاخال، الألماني أنتونيو روديغر (ريال مدريد)، ماتس هوملز، الهولندي إيان ماتسن (دورتموند)، لاعبي الوسط النمسوي مارسيل سابيتسر (دورتموند)، البرتغالي فيتينيا (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيلينغهام (ريال مدريد)، والمهاجمين الإنجليزي فيل فودن (مانشستر سيتي) وهاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني) وفينيسيوس (ريال مدريد).

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