كيليان مبابي يوقّع رسمياً مع ريال مدريد

المصدر: أ ف ب

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وقّع مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي رسمياً عقداً لمدة خمس سنوات مع ريال مدريد الإسباني كما أعلن النادي الاثنين.

وأعلن نادي العاصمة الإسباني في بيان توقيع عقد مع مبابي "للسنوات الخمس المقبلة" مشيراً إلى أن النادي بطل أوروبا "عزّز صفوفه بنجم عالمي حقق أفضل مواسمه مع باريس سان جرمان (44 هدفاً) وكان أفضل هداف في الدوري الفرنسي في السنوات الست الأخيرة".

وكان مبابي أعلن رحيله عن سان جرمان في 10مايو الماضي بعد سبع سنوات قضاها مدافعاً عن ألوانه ونجح في أن يصبح أفضل هداف في تاريخه (256 هدفاً في 308 مباريات في مختلف المسابقات).

ولم يُخفِ المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً حبّه لريال مدريد الذي تُزيّن ملصقاته جدران غرفة نومه في طفولته، ولم يتردد النادي الملكي في التواصل مع اللاعب على مدى السنتين الأخيرتين لا سيما من قبل رئيس النادي فلورنتينو بيريس مباشرة الذي جعل من التعاقد مع مبابي أولوية لفريقه.

لطالما أعرب مبابي عن رغبته في أن يترك بصمة في تاريخ اللعبة ولا شك بأن انتقاله إلى صفوف ريال مدريد سيساعده في تحقيق هذا الهدف.

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