أولمبياد باريس: غياب مبابي وغريزمان عن اللائحة الأولية لفرنسا

المصدر: أ ف ب

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كشف مدرّب المنتخب الفرنسي الأولمبي المهاجم الدولي السابق تييري هنري الإثنين عن لائحة أولية من 25 لاعباً للمشاركة في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ولم تتضمن اسمي كيليان مبابي وأنطوان غريزمان.

وأعرب كلا اللاعبين عن رغبتهما في المشاركة في دورة باريس، لكن نادييهما الإسبانيين، ريال مدريد المقرّر أن ينتقل إلى صفوفه مبابي (25 عاماً) عقب انتهاء عقده مع باريس سان جرمان، وأتلتيكو مدريد حيث يحترف غريزمان البالغ من العمر 33 عاماً، قالا إنهما لن يرخّصا لهما بالتواجد في العرس الأولمبي.

ويشارك مبابي بطل العالم 2018 وقائد منتخب فرنسا، مع "الديوك" في كأس أوروبا 2024 المقرّرة في المانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14يوليو في ألمانيا.

وسيتم الإعلان عن انتقال مبابي الى صفوف النادي الملكي في الساعات القليلة المقبلة حسبما دار خلال حديث بين اللاعب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارة الأخير لمركز تدريبات المنتخب في كليرفونتين الاثنين، حيث ردّ الأول "هذا المساء" على سؤال من رئيس الجمهورية يتعلّق بموعد "الإعلان"، دون مزيد من التفاصيل.

وقال هنري "يجب أن أقدّم قائمة واقعية إلى حد ما، حتى لو كنت أعلم أنها افتراضية"، قبل أن يضيف أنه "لا يزال يأمل" في أن يتمكّن من استدعاء مبابي خلال المسابقة الأولمبية.

وتابع "كل شيء مفتوح أمام الجميع، لكن يجب أن نقدم قائمة حتى يتمكّن الجميع من الاستعداد. لكننا لا نغلق الباب أمام أي شخص".

وضمّت القائمة الأوّلية ثنائي باريس سان جرمان لاعب الوسط وارين زاير-إيمري والمهاجم برادلي باركولا والمهاجم المخضرم لليون ألكسندر لاكازيت.

وأوضح هنري "إنها قائمة أولية للتحضير، ويمكن أن تتطور، وفي رأيي، ستتطور"، مع الموعد النهائي للتشكيلة النهائية المقرر في الثالث من يوليو المقبل.

وكان مصدر مقرب من باريس سان جرمان أكد أن بطل الدوري الفرنسي رفض الترخيص لزاير-إيمري (18 عامًا) وباركولا (21 عامًا)، اللذين تم استدعاؤهما أيضًا لكأس أوروبا في ألمانيا.

واختار المهاجم السابق لأرسنال الانكليزي وبرشلونة الإسباني لاعبين فقط فوق السن القانونية 23 عامًا، على الرغم من أنه يحق له استدعاء ثلاثة، حيث وجه الدعوة إلى لاكازيت البالغ من العمر 33 عامًا والذي وصفه بأنه "لاعب ذو جودة عالية، وقائد للرجال"، ومهاجم كريستال بالاس الإنكليزي جان-فيليب ماتيتا (26 عاما).

ودفع مهاجما ليون الآخر ريان شرقي ولنس إيلي واهي اللذان كانا ركيزتين أساسيتين في تشكيلة هنري، ثمن اختيار زاير-إيمري وباركولا ولاكازيت، وغابا عن المجموعة الأولمبية.

وتبدأ فرنسا استعداداتها في 16يونيو الحالي وستخوض ثلاث مباريات ودية أمام الباراغواي في الرابع من الشهر المقبل في بايون وجمهورية الدومينيكان في 11 منه واليابان بعدها بستة أيام في طولون.

وتنطلق منافسات كرة القدم الأولمبية في 24 يوليو وتستمر حتى التاسع من أغسطس، حيث أوقعت القرعة فرنسا في مجموعة تضم الولايات المتحدة ونيوزيلندا وغينيا.

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