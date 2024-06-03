رسميًا.. مانشستر يونايتد يشارك في اليوروبا ليغ

المصدر: البيان

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حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، موقف مانشستر يونايتد، من المشاركة في منافسات اليوروبا ليغ خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الديلي ميل"، سيسمح اليويفا لمانشستر يونايتد بالمشاركة في الدوري الأوروبي، على الرغم من القيود المفروضة على الأندية التي تنتمي لنفس المالك.

وتأهل مانشستر يونايتد ونيس، وهما مملوكان لشركة إينيوس التابعة للسير جيم راتكليف، إلى الدوري الأوروبي، الموسم المقبل.

وتنص النسخة المحدثة من قوانين النزاهة لليويفا، على أنه في حال تأهل فريقين لبطولة أوروبية، ينتميان إلى نفس الملكية، سيسمح بدخول ناد واحد فقط.

وحصل اليونايتد على موافقة الاتحاد الأوروبي، للمشاركة في نفس المسابقة مع نيس وفقًا لشروط معينة، على الرغم من أن هذا قد يكون حالة استثنائية.

وأشارت إلى أنه سيتم إبلاع نيس، بأنه يجب أن يدار النادي الفرنسي من قبل لجنة معتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأوضحت أن هذا النموذج استخدم أيضا من أجل السماح بمشاركة ميلان وتولوز في البطولات الأوروبية، رغم أن الناديين ينتميان إلى الصندوق الأمريكي "ريد بيرد كابيتال".

وذكرت "ديلي ميل" أنه سيتم إبلاغ الأندية أيضا بأن 2024-2025 موسم انتقالي، وأنه "لن يكون هناك تساهل كبير" في السنوات المقبلة.

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