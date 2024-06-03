مبابي لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون: الصفقة ستتم الليلة (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، موعد انتقاله الرسمي إلى صفوف فريقه الجديد، الذي سيكون على الأرجح هو ريال مدريد.

وتحدث مبابي مع إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وأخبره عن موعد انتقاله إلى فريقه الجديد، قائلاً: "الليلة.. الليلة".

وجاء حديث مبابي مع ماكرون، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لمعسكر الديوك التحضيري لبطولة يورو 2024، التي ستنطلق يونيو الجاري بألمانيا.

وأصبح مبابي على مقربة من الانتقال بشكل رسمي إلى صفوف ريال مدريد، في صفقة حرة، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

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