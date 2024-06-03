استثناء فاق رونالدو.. تفاصيل تعاقد مبابي مع ريال مدريد قبل الإعلان الرسمي

المصدر: البيان

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منح ريال مدريد استثناء تاريخي لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، من أجل الانتقال لصفوف الميرنغي.

وأعلن مبابي، رحيله بشكل رسمي عن باريس سان جيرمان منذ أسابيع عديدة، وذكرت الكثير من التقارير بأنه سيوقع مجانًا مع ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، ستعلن صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد، اليوم الإثنين، أو غدًا الثلاثاء، قبل أن تلعب فرنسا المباراة الودية أمام لوكسمبورغ يوم الأربعاء، وإذا لم ينجح ريال مدريد في إعلان الصفقة بهذه المواعيد، سيؤجلها للخميس، لكن المؤكد أنها ستكون قبل اليورو، لتجنب إزعاج اللاعب في البطولة بأسئلة حول ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي وقع على آخر المستندات اللازمة لإغلاق العملية بشكل كامل.

وأوضحت أن مبابي سيحصل على 15 مليون يورو صافيًا في الموسم الواحد رفقة ريال مدريد، كما سيحصل على حوالي 80% من حقوق الصور الخاصة به، وهي نسبة غير مسبوقة، وتتفوق على اتفاق الميرنغي سابقًا مع النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو.

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