4 لاعبين من ريال مدريد في التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهد التشكيل المثالي لنسخة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، تواجد 4 لاعبين من ريال مدريد، الفريق المتوج باللقب على حساب بوروسيا دورتموند، بعدما تفوق على الأخير في المباراة النهائية بهدفين نظيفين.

وتواجد من ريال مدريد في التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا، كل من، كارفخال، وروديجر، وبيلينجهام، وفينسيوس جونيور.

وجاء التشكيل المثالي بالكامل، كالتالي:

حراسة المرمى: كوبل (بوروسيا دورتموند)

الدفاع: كارفخال (ريال مدريد) – روديجر (ريال مدريد) – هوملز (بوروسيا دورتموند) – ماتسين (بوروسيا دورتموند)

الوسط: سابيتزر (دورتموند) – بيلينجهام (ريال مدريد) – فيتنها (باريس سان جيرمان)

الهجوم: فيل فودين (مانشستر سيتي) – هاري كين (بايرن ميونخ) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

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