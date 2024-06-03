رسميًا.. فينيسيوس أفضل لاعب بدوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، اليوم الاثنين، بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، على منصة "إكس"، عن جوائز الأفضل في البطولة هذا الموسم، وذهبت الجائزة الأولى الخاصة بأفضل لاعب إلى فينيسيوس.

وساهم فينيسيوس هذا الموسم في حصد ريال مدريد للقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه، جراء المستوى المميز الذي ظهر عليه البرازيلي الشاب.

وتغلب ريال مدريد على بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة النهائية، التي أقيمت السبت الماضي على ملعب ويمبلي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز