اليوم.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع مبابي حتى عام 2029

المصدر: البيان

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ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ريال مدريد سيعلن التعاقد مع كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان بعقد لمدة خمس سنوات في وقت لاحق، اليوم الاثنين.

وقالت الصحيفة الشهيرة إن ريال مدريد سيواصل الاحتفالات، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي، بإعلان التعاقد مع مبابي حتى 2029، وقبل أن يشارك اللاعب مع منتخب فرنسا في بطولة أوروبا بألمانيا، التي تنطلق الشهر الجاري.

وأبلغ مبابي قبل عدة أشهر إدارة باريس سان جيرمان برحيله، لكنه لم يعلن عن فريقه الجديد، وسط تكهنات بالانتقال إلى العملاق الإسباني المتوج حديثاً بلقب بطولة أوروبا للمرة 15 في تاريخه.

وكان مبابي قريباً في أكثر من مناسبة في السنوات الماضية من الانتقال إلى ريال مدريد، الذي أبدى اهتمامه بضمه، لكن في كل مرة كانت تتعثر الصفقة في الأمتار الأخيرة.

ويأتي تقرير ليكيب في الوقت الذي ذكرت فيه بعض التقارير أن مبابي يرغب في تأجيل الإعلان عن الانضمام لريال مدريد إلى ما بعد انتهاء مشوار فرنسا في بطولة أوروبا التي تقام في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل.

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