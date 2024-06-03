مدرب ليفربول الجديد يمنح الضوء الأخضر لبيع محمد صلاح

المصدر: البيان

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لا يمانع آرني سلوت مدرب ليفربول الجديد، بيع نجمه المصري محمد صلاح، في صيف 2024.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية موسم 2025، وسط أنباء متزايدة عن رغبة كبار الدوري السعودي في الحصول عليه.

وبحسب شبكة "ليفربول إيكو"، اجتمع سلوت مع مسؤولي ليفربول، لوضع خطة دعم الفريق في الموسم الجديد.

وأكد التقرير، أن سلوت يرحب بإمكانية استمرار محمد صلاح في الموسم المقبل، لكن لا يعتبره عنصرًا لا يُمس ضمن صفوف الريدز.

وأوضح التقرير، أن سلوت أبلغ إدارة ليفربول، بأنه لا يمانع بيع صلاح إذا لم يجدد عقده، وذلك من أجل تحقيق استفادة مالية، وتفادي رحيله مجانًا.

وأشار التقرير إلى أن سلوت يرغب في إعادة بناء فريق جديد لليفربول، والهبوط بمعدل أعمار اللاعبين، علمًا بأن صلاح يبلغ من العمر 31 عامًا.

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