بنزيما يتوقع صاحب جائزة الكرة الذهبية لعام 2024

المصدر: البيان

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توقع الفرنسي كريم بنزيما نجم اتحاد جدة، أن يفوز نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، بالكرة الذهبية خلال العام الحالي.

ونشر بنزيما على حسابه بشبكة "إنستغرام"، صورة البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وكتب عليها الكرة الذهبية.

يذكر أن بنزيما كان يرتبط بعلاقة قوية مع فينيسيوس جونيور، أثناء مزاملته في هجوم ريال مدريد، ولعب فينيسيوس جونيور دورًا كبيرًا في فوز ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.

يذكر أن فينيسيوس خاض 39 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم في مختلف البطولات، أحرز خلالها 24 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

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