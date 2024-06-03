ناغلسمان يستقر على قائد منتخب ألمانيا في يورو 2024

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختار يوليان ناغلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، قادة الفريق في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي ستنطلق 14 يونيو الجاري، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

ويتواجد منتخب ألمانيا ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا اسكتلندا والمجر وسويسرا.

وبحسب فلوريان بليتنبيرغ الصحفي بشبكة "سكاي ألمانيا"، فإن ناغلسمان اختار إيلكاي غوندوغان نجم برشلونة، ليحمل شارة قيادة المنتخب الألماني في اليورو.

ويأتي خلف غوندوغان في ترتيب القادة، جوشوا كيميش ثم توماس مولر، نجما بايرن ميونخ، رغم أن هذا الثلاثي ليس الأقدم في صفوف الماكينات.

ويتواجد في المنتخب الألماني حاليًا مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، وتوني كروس نجم ريال مدريد، وهما أقدم من غوندوغان وكيميش ومولر، إلا أن اختيار ناغلسمان لم يقع عليهما.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز