نجم ريال مدريد يخطف رقم كروس بعد اعتزال الأخير

المصدر: البيان

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أعلن الأوروجواياني فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد، أنه سيرتدي قميص النجم الألماني توني كروس، بعدما أعلن الأخير اعتزاله كرة القدم.

وكان كروس خاض آخر مباراة له بقميص ريال مدريد، السبت الماضي، أمام بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا، وقرر كروس اعتزال كرة القدم، عقب نهاية الموسم الجاري، الذي سيختتمه بخوض نهائيات "يورو 2024"، مع منتخب ألمانيا.

وكشف فالفيردي، أنه سيحصل على قميص توني كروس، حيث قال في تصريحات لشبكة "فوتبول" إسبانيا: "أنا أحب الرقم 15، حلمي في ريال مدريد بدأ بهذا الرقم".

وأضاف: "سأغيره خلال شهرين، لنفترض أن هذا الفصل (القميص رقم 15) انتهى بشكل جيد!".

وقال كروس في احتفالات ريال مدريد في ساحة سيبيليس: "إنه لشرف لي أن يأخذ فالفيردي رقم 8"، ثم رد فالفيردي: "شكرًا لك يا توني على كل شيء".

وعبر فالفيردي في أكثر من مناسبة عن مدى حبه لكروس واعتبار الدولي الألماني قدوة بالنسبة له.

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