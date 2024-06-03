أنشيلوتي يختار بطل جائزة الكرة الذهبية لعام 2024

المصدر: البيان

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رشح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أحد لاعبي فريقه للتتويج بجائزة الكرة الذهبية بالون دور لعام 2024.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة رقم 15 في تاريخه، مساء السبت، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند، بهدفين دون رد، على ملعب ويمبلي.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلها الصحفي "فابريزيو رومانو" عبر منصة "إكس": "فينيسيوس جونيور يستحق الكرة الذهبية، ليس لدي شك".

وصرح أنشيلوتي عقب المباراة، وكشف سبب توبيخه لفينيسيوس خلال مواجهة دورتموند، وقال المدرب الإيطالي: "كنا كسالى بعض الشيء في الشوط الأول، وتحملنا الخسائر وسمحنا لهم بلعب ما يريدون، كان هناك خطر".

وبات فينيسيوس أول لاعب برازيلي في التاريخ يسجل في نهائيين مختلفين لدوري الأبطال.

وكان فينيسيوس، قاد ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الرابع عشر، عام 2022 على حساب ليفربول، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد، كما أصبح النجم البرازيلي أصغر لاعب في التاريخ يسجل في نهائيين لدوري أبطال أوروبا بعد أن فعل ذلك في عام 2022 ضد ليفربول (بعمر 23 عامًا و325 يومًا).

وتجاوز فينيسيوس الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي (23 عامًا و338 يومًا في عام 2011)، وكان ميسي قد سجل في نهائيي 2009 و2011 ضد مانشستر يونايتد، وساهم فينيسيوس بشكل مباشر في 22 هدفًا بمراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا (11 هدفًا و11 تمريرة حاسمة).

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