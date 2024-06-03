مودريتش يعلن بقاءه مع ريال مدريد

المصدر: البيان

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أكد الكرواتي لوكا مودريتش استمراره مع ريال مدريد الموسم المقبل، وذلك أثناء احتفالات فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، السبت الماضي.

واحتفل لاعبو ريال مدريد بالبطولة في ساحة "لا سيبيليس" قبل الانتقال إلى ملعب سانتياغو برنابيو، لمشاركة الجماهير الاحتفالات باللقب.

وقال مودريتش في كلمته للجمهور: "إنه شيء عظيم أن أكون هنا مرة أخرى بعد عامين (منذ آخر تتويج للفريق بدوري الأبطال عام 2022)".

وأوضح: "شكرًا لكم على الدعم طوال الموسم، هذه البطولة تخصكم، أتطلع للموسم المقبل، أراكم الموسم المقبل.. يحيا مدريد!".

يُذكر أن مودريتش البالغ من العمر 38 عامًا، يرتبط مع ريال مدريد بعقد ينتهي بنهاية يونيو الجاري، لكن تقارير ذكرت أنه توصل لاتفاق للاستمرار مع الفريق الموسم المقبل، على أن يوقع العقد ويتم الإعلان الرسمي عن التجديد في الأيام القليلة المقبلة.

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