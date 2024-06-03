بيلينغهام ينعش خزينة دورتموند بـ 10 ملايين يورو

المصدر: وكالات

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تنتعش خزينة نادي بوروسيا دورتموند بملايين اليورو، رغم خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا، بثنائية نظيفة أمام ريال مدريد على ملعب ويمبلي.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بوروسيا دورتموند سيحصل على 4.5 ملايين يورو، نظير جزء من المتغيرات الخاصة بصفقة انتقال النجم الإنجليزي جود بيلينغهام من دورتموند إلى ريال مدريد الصيف الماضي، مشيرة إلى إنه بالإضافة لهذا المبلغ، سيحصل أيضًا النادي الألماني على نحو 5 ملايين يورو كمكافأة إضافية على التتويج بلقب الدوري الإسباني الذي فاز به اللاعب مع الميرينغي هذا الموسم.

وأكدت الصحيفة أن مكاسب بوروسيا لن تتوقف عند هذا الحد، بل إنه سيحصل أيضًا على بعض المكافآت البسيطة بفضل عدد دقائق مشاركة بيلينغهام هذا الموسم، ليكون إجمالي ما سيحصل عليه النادي أكثر من 10 ملايين يورو من ريال مدريد.

ومنذ انضمامه لريال مدريد صيف العام الماضي قادمًا من بوروسيا دورتموند، قدم صاحب الـ 20 عامًا أداء استثنائيًا، حيث شارك مع الميرنغي في 42 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 23 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وتوج بيلينغهام مع ريال مدريد هذا الموسم بثلاثة ألقاب هي الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

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