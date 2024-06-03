هالاند يتصدر قائمة الغائبين عن يورو 2024

المصدر: البيان

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تستضيف ألمانيا منافسات كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، بداية من 14 يونيو الجاري، وحتى 14 يوليو المقبل.

ويغيب عن هذه النسخة من يورو، العديد من النجوم لأسباب مختلفة منها الإصابة أو الاستبعاد الفني، أو فشل منتخبات بلادهم في التأهل إلى البطولة من الأساس.

ويتصدر آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، قائمة الغائبين عن منافسات يورو 2024، بسبب عدم تأهل منتخب النرويج إلى البطولة، حيث أنهى المنتخب النرويجي التصفيات المؤهلة للبطولة في المركز الثالث، بالمجموعة التي ضمت إلى جواره إسبانيا واسكتلندا وقبرص وجورجيا.

ويغيب لاعبين بارزين أيضًا عن منافسات اليورو، بسبب الإصابة، منهم ديفيد ألابا نجم ريال مدريد، الذي يعاني من تمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، تعرض له ديسمبر الماضي، كما يغيب إيسكو عن منتخب إسبانيا، بعد تعرضه لإصابة قوية مع ناديه ريال بيتيس خلال لقاء لاس بالماس، وخضع إيسكو لفحوصات طبية أثبتت إصابته بكسر في عظم الشظية.

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