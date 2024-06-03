صحف إسبانيا: ريال.. «آلة الفوز التي لا تشبع»

المصدر: مدريد - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشادت الصحف الإسبانية، أمس، بريال مدريد، «آلة الفوز» التي لا تشبع، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة السبت بتغلبه على بوروسيا دورتموند الألماني 2 - 0.

وقالت «آس»: «ريال مدريد يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة، بفضل نفسه الطويل في مواجهة دورتموند، الذي تفوق عليه في الشوط الأول».

أما صحيفة «ماركا» الرياضية الرائدة الأخرى فوصفت ريال مدريد بـ«آلة الفوز»، بفضل تفوقه بهدفي داني كارفاخال في الدقيقة 74، وآخر من فينيسيوس في الدقيقة 83، فيما نجح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في «احتواء دورتموند في الشوط الأول». وسلطت الصحيفة الضوء على تصريح الرئيس الرمز لريال مدريد، فلورنتينو بيريس، بعد المباراة، والذي يتطلع بالفعل إلى المستقبل «إنه نقطة البداية للانطلاق نحو اللقب السادس عشر!».

واعتبرت الصحيفة أن ريال «يلعب بـ12 (لاعباً)» على أرضية الملعب، ليس بمساعدة الحكم بل «من الخوف» الذي يفرضه على منافسه.

وقالت صحيفة «ال بايس» «ريال مدريد يوسع أسطورته بلقبه الـ 15 في دوري أبطال أوروبا».

أما «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية، التي سئمت من إنجازات ريال مدريد فاكتفت بعنوان «مرة أخرى».

وأضافت «رفع ريال مدريد الكأس الـ 15 بعد سيناريو معتاد: دورتموند أهدر فرصاً واضحة، ودفع ثمناً غالياً» مثل العديد من خصوم العملاق الإسباني هذا الموسم، من بينها لايبزيغ الألماني (ثمن النهائي)، مانشستر سيتي الإنجليزي (ربع النهائي) وبايرن ميونيخ الألماني (نصف النهائي).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز