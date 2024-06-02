مورينيو: أحلام جماهير فناربخشة التركي أصبحت أحلامي

المصدر: د ب ا

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وعد جوزيه مورينيو جماهير فريق فناربخشة التركي، بأنه سيشاركهم الأحلام، وذلك في حفل تقديمه كمدرب جديد للنادي.

وعاد مورينيو /61 عاما/ للتدريب بعد خمسة أشهر منذ إقالته من روما الإيطالي، ويتردد أنه وقع عقدا مدته عامين مع العملاق التركي.

وستكون تركيا المحطة الخامسة للمدرب البرتغالي، الذي سبق له العمل مع أندية بورتو، وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد في إنجلترا، وريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

ويتطلع مورينيو، الفائز بلقب الدوري في أربع دول أوروبية مختلفة، إلى أن يعيد لقب الدوري التركي لخزائن فناربخشة بعد غياب طويل دام 10 أعوام.

وقال مورينيو للجماهير الحاضرة بالآلاف لتقديمه في ملعب شوكور ساراكوجلو اليوم الأحد "أشكركم على الحب الذي وجدته منذ اللحظة الأولى التي ارتبط فيها اسمي بنادي فنربخشة".

وأضاف "عادة يكتسب المدرب هذا الحب بعد الانتصارات، ولكنني أشعر أنني محبوب قبل الانتصارات، إنها مسؤولية كبيرة، وأعدكم أنني منذ هذه اللحظة فرد في العائلة".

وواصل مورينيو "أتطلع للعمل في الدوري التركي والمساهمة في تطويره، لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي ليس الدوري التركي أو الكرة التركية بل فناربخشة".

وختم تصريحاته "وأريد القول إنه منذ لحظة توقيعي على العقود، فإن أحلامكم أصبحت أحلامي".

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