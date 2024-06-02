ريال مدريد ينتظر قدوم مبابي رسميا ليُكمل احتفالاته

المصدر: أ ف ب

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أنهى ريال مدريد الإسباني المتوج بطلاً لأوروبا للمرة الـ15، موسماً ناجحاً آخر، بعد احرازه بطولة إسبانيا ايضا الشهر الماضي لكن احتفالات انصاره ستستمر مع اقتراب موعد الاعلان عن صفقة انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي مطلع الاسبوع المقبل على الارجح.

فمنذ أن أعلن النجم الفرنسي رحيله عن باريس سان جرمان في 10 مايو، تتجه كل الأنظار نحو العاصمة الإسبانية، الوجهة الطبيعية لقائد فرنسا. ولم يخف المهاجم البالغ من العمر 25 عاما حبه لريال مدريد الذي تزين ملصقاته جدران غرفة نومه في طفولته، ولم يتردد النادي الملكي في التواصل مع اللاعب على مدى السنتين الاخيرتين لا سيما من قبل رئيس النادي فلورنتينو بيريس مباشرة الذي جعل من التعاقد مع مبابي أولوية لفريقه.

لطالما أعرب مبابي عن رغبته في ان يترك بصمة في تاريخ اللعبة ولا شك بأن انتقاله الى صفوف ريال مدريد الاثنين او الثلاثاء كما أكد مصدر موثوق في نادي العاصمة الاسبانية سيساعده في تحقيق هذا الهدف.

بطبيعة الحال، كان اهتمام ريال مدريد الأكبر هو التحضير لنهائي دوري ابطال اوروبا في الأيام الأخيرة قبل الاعلان الرسمي عن صفقة مبابي، لكن بعد الفوز على بوروسيا دورتموند 2-0 السبت على ملعب ويمبلي في لندن، أصبحت الامور ممهدة للاعلان رسميا عن ضم مبابي.

وقال مبابي، الأربعاء خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأميركية: "الجميع يعلم أن الأمر سينتهي قريبا وسنرى ما سيحدث". اذا بات ريال مدريد صاحب 15 لقبا في المسابقة الاوروبية الاعرق، وبطل اسبانيا 36 مرة ولاعبوه على اهبة الاستعداد لاستقباله في مدريد، حتى ان بعض أنصار الفريق شوهد وهو يرتدي قميص فريقه وعليه اسم مبابي خلال الاحتفالات بلقب لا ليغا في 12مايو الماضي.

من جانبه، أثار عمدة المدينة خوسيه لويس مارتينيس ألميدا فرحة خلال حفل البروتوكول في قاعة المدينة من خلال قيامه بذكر اسم مبابي بطريقة مازحة.

-"الاطفال يقولون الحقيقة"-

وقال ألميدا خلال تلك الاحتفالات "أريد أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريس على كل العمل الرياضي الذي قام به، سانتياغو برنابيو الجديد (ملعب النادي). ثم أني سمعت الأطفال هنا يقولون له +مبابي، مبابي، مبابي+، والأطفال يقولون الحقيقة دائما".

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن الخطوط العريضة للعقد محددة بالفعل سيحصل بموجبها مبابي على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يقدر بحوالي 35 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين البرازيلي فينيسيوس. جونيور والانكليزي جود بيلينغهام، لكن يبقى هذا الراتب بعيدا جدا عما كان يتقاضاه مع سان جرمان والمقدر ب 70 مليون يورو باستثناء العلاوات.

وسيكون انتقاله المجاني مصحوبا بمكافأة توقيع تزيد عن 100 مليون يورو وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته.

ووافق ريال مدريد، الذي عادة ما يكون حذرا جدا بشأن هذا الجانب، على استثناء هذا اللاعب الاستثنائي والابتعاد عن تقاليده، وتحدثت وسائل الإعلام الأسبانية عن توزيع 80 في المئة مقابل 20 في المئة لصالح المهاجم الفرنسي. أما بالنسبة لزملائه في الفريق في المستقبل، فقد بادر بيلينغهام الى الاشادة به بعد نهائي دوري الأبطال بقوله "أنا لا أختار أعضاء الفريق وبالتأكيد لا أقوم بإجراء الانتقالات، لكن كيليان مبابي، يا له من لاعب! من لا يريد اللعب مع لاعب رائع مثله؟".

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