البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً لفنربخشه التركي

المصدر: أ ف ب

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تعاقد فنربخشه التركي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للاشراف عليه اعتباراً من الموسم المقبل، كما اعلن النادي الاسطنبولي مساء السبت.

كما أكد مورينيو ذاته نبأ تعاقده مع النادي التركي من خلال شريط فيديو بثه على الموقع الرسمي للنادي بقوله "مساء الخير يا انصار فنربهتشه، موعدنا غدا (الاحد) في كاديكوي (احد احياء اسطنبول ومقر النادي) لكي نبدأ رحلتنا سوياً".

وحسب المعلومات التي تناولتها الصحف المحلية، فان رئيس النادي علي كوش عرض عقداً على مورينيو لمدة سنتين مع امكانية التجديد لسنة ثالثة. ولم يفز فنربهتشه بالدوري التركي منذ 10 سنوات وحلّ وصيفاً الموسم المنصرم لغلطة سراي البطل.

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