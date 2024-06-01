انقلاب أوروبي على «فيفا» بسبب كأس العالم للأندية 2025

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يفكر العديد من مسؤولي الدوريات الأوروبية، في الإضراب عن المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي سيلعب فيها 32 فريقًا، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، هناك خلافات قوية بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحادات المحلية الأوروبية، بسبب المسابقات الجديدة التي تطلقها "فيفا"، دون النظر إلى حالة اللاعبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من اقتراح "فيفا" بشأن البطولات الجديدة، لإنه سوف يترتب عليه تقليص عدد الفرق في الدوري الإسباني والإنجليزي إلى 18 فريقًا، وخوض 34 مباراة فقط، للحصول على مزيد من الوقت، وإمكانية إقامة البطولات المستحدثة وقتها، من جانب فيفا مثل كأس العالم للأندية وإنتر كونتننتال.

وأوضح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني في تصريحاته أن صناعة كرة القدم في خطر بسبب البطولات الجديدة المستحدثة من جانب فيفا، مشيرًا إلى إنه سوف يتعين على الرابطة خسارة فريقين من الدوري الإسباني وبالتالي هناك 70 لاعبًا سيعانون من التواجد بلا عمل.

وطالب رئيس رابطة الدوري الإسباني ضرورة النظر إلى إراحة اللاعبين قبل إنشاء مسابقات جديدة، علمًا بأن الصحيفة قالت إن هناك لاعبين من الدوريات الأوروبية أكدوا أنهم ليس لديهم مانع في الإضراب عن المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، والبطولات الجديدة للحصول على مزيد من الراحة.

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