جماهير ريال مدريد تستعد لنهائي دوري الأبطال بـ «تيفو» خاص

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يُجهز جمهور ريال مدريد لـ "تيفو" خاص، استعدادًا لرفعه مع انطلاق مباراة الميرنغي أمام بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت التقارير الإسبانية إلى أن جماهير ريال مدريد سوف ترفع "تيفو" خاص مكتوب عليه: "حتى النهاية.. هيا يا ريال"، وذلك لتحفيز اللاعبين على الظهور بشكل مميز، وحصد لقب دوري الأبطال للمرة الخامسة عشر في تاريخ النادي.

ويبحث ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن مواصلة هيمنته الأوروبية، وتحقيق اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه، معتمدًا على خبرات لاعبيه في مواجهة الليلة، وعلى الجانب الآخر، يطمح دورتموند في تحقيق المفاجأة أمام الميرنغي، واستكمال نتائجه الإيجابية التي حققها في النسخة الحالية، أخرها الإطاحة بباريس سان جيرمان من نصف نهائي البطولة.

وسبق لفريق دورتموند التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة عام 1997، ويبحث عن ثان الألقاب الليلة أمام ريال مدريد صاحب الرقم القياسي، والأكثر تتويجًا بالبطولة.

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