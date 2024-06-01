بيلينغهام يثير القلق قبل ساعات من نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: البيان

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أثار جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، قلق مشجعي الميرنغي قبل مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر برنامج التشيرينغيتو الإسباني، فيديو ظهر فيه بيلينغهام يعاني من متاعب في كتفه، أثناء المران الأخير لريال مدريد قبل النهائي المرتقب.

وشعرت والدة بيلينغهام بالقلق على نجلها بسبب آلامه المفاجئة، و طلبت منه أيضًا التحقق من حالة كتفه.

وكان بيلينغهام تعرض لإصابة في كتفه، وخاض عددًا من المباريات هذا الموسم واضعً ضمادة.

ويأمل ريال مدريد في مواصلة أرقامه القياسية، وحصد لقب دوري الأبطال الـ 15 في تاريخه، فيما يستعد دورتموند لخوض النهائي الثالث في تاريخه، حيث سبق له الفوز باللقب عام 1997، فيما خسره عام 2013.

🚨 ¿ALARMA BELLINGHAM?



👀 El inglés, pendiente de su hombro en el entrenamiento previo a la final.



😮 Hasta su madre se preocupó... pic.twitter.com/SpezDIHMhw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 1, 2024

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