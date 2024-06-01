أقوى خطين وجهًا لوجه.. إحصائية خاصة لريال مدريد ودورتموند قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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يقام، اليوم السبت، نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد.

ويتطلع دورتموند لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 1997، فيما يطمح ريال مدريد لحصد اللقب 15 في تاريخه.

وألقت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، الضوء على إحصائية خاصة، تزيد من إثارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، حيث أشارت إلى نجاح ريال مدريد في تسجيل 9 أهداف خلال آخر ربع ساعة من مبارياته هذا الموسم في دوري الأبطال، أكثر من أي فريق آخر.

وفي المقابل، أفادت "أوبتا" بأن دورتموند يعد واحد من 3 فرق لم تهتز شباكه بأهداف في آخر ربع ساعة هذا الموسم، مع بنفيكا البرتغالي، ولاتسيو الإيطالي.

وسيصبح دفاع دورتموند أمام تحدٍ كبير، للحفاظ على قوته في الدقائق الأخيرة من المباريات، أمام الفريق الذي ينجح في حسم نتيجة اللقاء لصالحه خلال الربع ساعة الأخيرة من الوقت.

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