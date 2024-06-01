بالقوة الضاربة.. التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يخوض ريال مدريد مواجهة بوروسيا دورتموند، مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي"، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المباراة، بأفكار واضحة فيما يخص التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها أمام دورتموند، وأنهى المدرب الإيطالي الجدل الدائر في الأسابيع الأخيرة، حول مركز حراسة المرمى، وأعلن أن كورتوا سيكون الحارس الأساسي في النهائي المرتقب.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيدخل المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو فيرنانديز، أنطونيو روديجر، وكارفاخال

الوسط: كامافينجا، توني كروس، فيدي فالفيردي، وبيلينجهام

الهجوم: فينيسيوس جونيور، ورودريجو جويس

ويأمل ريال مدريد في مواصلة أرقامه القياسية، وحصد لقب دوري الأبطال الـ 15 في تاريخه، فيما يستعد دورتموند لخوض النهائي الثالث في تاريخه، حيث سبق له الفوز باللقب عام 1997، فيما خسره عام 2013.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز