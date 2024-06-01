بنزيما يثير الجدل قبل موقعة ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري الأبطال

المصدر: البيان

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أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة، الجدل قبل ساعات من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستقام مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في لندن.

ونشر بنزيما على حسابه بشبكة "إنستغرام"، صورة لوصول طائرة خاصة لأحد المطارات، وعليها علم بريطانيا.

وأثار بنزيما جدلاً بين مشجعي ريال مدريد بشأن وصوله إلى لندن، من أجل دعم فريقه السابق ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوج بنزيما مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، قبل أن يرحل في صيف 2023 إلى الدوري السعودي، عن طريق بوابة نادي اتحاد جدة.

وفي نفس الوقت، زعمت تقارير صحفية، أن بنزيما في طريقه للانتقال إلى نادي فنربخشة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الذي يقترب أيضًا من التعاقد مع البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، لتولي تدريبه.

وتسربت بعض الأنباء، عن عقد بنزيما لاجتماع مع علي كوتش، رئيس نادي فنربخشة، في جزيرة ساموس اليونانية خلال الفترة الماضية، من أجل الاتفاق على الانتقال إلى صفوف الفريق التركي.

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