أنشيلوتي يحسم هوية حارس ريال مدريد أمام دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن مواجهة بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "الفريق يتحلى بالتركيز والثقة في تقديم أفضل شيء. علينا التحلي بالثقة للعب أهم مباراة في الموسم، لكن بالكثير من الاحترام لخصم كسب مقعده في النهائي".

وأشار: "أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا. هذه ليست المرة الأولى وآمل ألا تكون الأخيرة. حظينا بوقت جيد في الأدوار السابقة، وأنا أثق باللاعبين وكذلك الأمر برودريجو الذي سيقدم كل شيء، فهو قطعة مهمة".

وعمن يشارك بين الأوكراني أندري لونين، والبلجيكي تيبو كورتوا، قال مدرب ريال مدريد: "لونين سيسافر غدًا، وسيتواجد على مقاعد البدلاء أمام بوروسيا دورتموند، وكورتوا سيشارك أساسيًا".

وتحدث عن النهائي قائلًا: "أهم شيء في تلك النوعية من المباريات أن توجه أفكار واضحة للاعبين، كلما كانت الأفكار واضحة كلما قل التوتر، سيكون هناك مشاعر وعلى كل لاعب التعامل معها بحسب شخصيته".

وزاد أنشيلوتي: "سيكون هناك مشاعر وقلق وخوف، لكن الخوف عنصر مهم للقيام بالأمور على النحو الصحيح، والفريق أظهر أمرين هذا الموسم وهما الجودة والتضحية، سلوك الفريق كان رائعًا".

وبالنظر إلى السر وراء قلب ريال مدريد تأخره في النتائج هذا الموسم، قال: "هذا سؤال صعب. النادي لديه شيء خاص، الأمر لا يحدث بالصدفة سواء من التاريخ والتقاليد والشخصية والجودة".

أما عن الفارق بين هذه المباراة ونهائي 2014، قال: "أصبحت أكبر في العمر الآن. الجيل الأخير قدم عملًا رائعًا، ولا يزال هناك لاعبين منهم، وما تم تقديمه لا يصدق، والفوز بدوري الأبطال أمر مهم للغاية".

وعن كون نشيد دوري الأبطال يخيف خصوم الريال، قال: "نهائي دوري الأبطال هو أهم وأخطر مباراة، عليك الاستمتاع بها لأقصى درجة، أهم شيء الفوز وحينها سيزول الخوف، والوصول للنهائي أمر صعب للغاية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز