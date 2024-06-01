قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.. تفوق كاسح لريال مدريد على دورتموند في إحصائية خاصة

المصدر: وكالات

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قبل مواجهتهما المرتقبة اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، يكتسح ريال مدريد من حيث خبرة النهائيات بروسيا دورتموند، فبينما سبق وأن خاض نجوم الميرنغي 245 مباراة نهائية، لعب الفريق الألماني 82 نهائيا.

وشارك توني كروس، الذي يخوض اليوم آخر مباراة له في المستطيل الأخضر، في 31 نهائي بزيادة 15 مباراة حاسمة عن ماتس هوميلز لاعب دورتموند الذي خاض 16 نهائيا.

بالمثل، لعب ثاني أكثر لاعب خبرة في النهائيات؛ وهو ماركو رويس، 11 مباراة نهائية لكنه فاز في 4 منها فحسب، بواقع كأس السوبر الألماني مرتين وكأس ألمانيا مرتين.

ومن بين المجموعة الحالية في بروسيا دورتموند، يعرف نيكلاس زوله فقط معنى التتويج بالتشامبيونزليغ حين فاز باللقب عندما كان يرتدي قميص بايرن ميونخ في 2020 وتغلب في النهائي على باريس سان جيرمان.

كما خسر لاعبان اثنان من دورتموند النهائي الذي وصل إليه (أسود فيستفاليا) في 2013 وهزم فيه لصالح بايرن ميونخ؛ رويس وهوميلز، أما إيمري تشان فلعب 7 دقائق من النهائي الذي خسره ليفربول أمام ريال مدريد عام 2018 في كييف.

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