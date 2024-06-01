جاريث بيل يتوقع نتيجة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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توقع الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد السابق، هوية الفائز بدوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد، بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي، بالعاصمة الإنجليزية، لندن.

ونشر جاريث بيل، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، توقعاته للفائز بلقب التشامبيونزليغ هذا الموسم، حيث توقع تتويج الميرنغي باللقب، وكشف أن الريال سيفوز بثلاثية نظيفة على حساب دورتموند، في انتصار سيكون كاسحًا حال تحقق.

يذكر أن ريال مدريد وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، عقب إقصاء بايرن ميونخ من الدور نصف النهائي، بينما أقصى دورتموند نظيره باريس سان جيرمان.

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