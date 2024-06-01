قبل النهائي المرتقب.. مدرب بوروسيا دورتموند: لو لعبنا 10 لقاءات أمام ريال مدريد لن نفوز

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يرغب إدين ترزيتش مدرب بوروسيا دورتموند، أن يتقبل لاعبوه بأنهم غير مرشحين للفوز على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت، مؤكدًا أن خيبة الأمل السابقة تشعل الرغبة لدى الفريق للفوز بالبطولة.

ويبحث ريال مدريد عن التتويج بلقبه الـ 15 في البطولة، فيما يبحث دورتموند عن لقبه الثاني، بعدما توج به أول مرة عام 1997.

وحصد النادي سمعة لا يرغب بها كوصيف دائم، حيث حقق رقمًا قياسيا في الدوري الألماني العام الماضي باحتلاله المركز الثاني للمرة الـ 11 بعدما دخل مباراة الجولة الأخيرة، وهو يعلم أن الفوز سيضمن تتويجه باللقب.

ويعود الفريق لملعب ويمبلي، وهو يمتلك لاعبين شاركا في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في عام 2013 التي خسرها دورتموند أمام بايرن ميونخ، هما ماركو ريوس، الذي يخوض مباراته الأخيرة مع الفريق، وماتس هوميلز.

وقال ترزيتش إنه استغل خبرة الثنائي، بالإضافة للاعبين السابقين المتواجدين حاليًا في الجهاز الفني، نوري شاهين، وسفين بيندر، وأيضًا استغل خيبة الأمل الأخيرة للفريق لرفع معنويات اللاعبين خلال الاستعداد للمباراة النهائية.

وقال ترزيتش "دائما نتبادل الخبرات، ونستفيد من خبرات لاعبينا. أجرينا العديد من المحادثات في الأسابيع والأيام الماضية ومن المهم أن يعرف اللاعبون مدى أهمية هذه المباراة".

وأردف "ربما إذا كنت لاعبًا صغيرًا، مثلما كان الحال في 2013، تعتقد، هذه مباراتي النهائية الأولى وسأخوض العديد من نوعية تلك المباريات، ولكن ليس من السهل الوصول للنهائي".

وأكد "آخر مباراة لنا في الدوري في الموسم الماضي أصبحت جزءًا من حياتنا وجزءًا من طريقنا نحو النجاح".

وأكمل "سأكون صريحًا لا أعتقد أن هذه كانت أجمل مرحلة في حياتي ولكني أعتقد أنها أهم مرحلة لأنها تظهر لك أن بغض النظر عن صعوبتها، عليك أن تنهض وتعيد المحاولة".

وقال "في العام الماضي اكتشفنا كيف يمكن أن تكون الأمور صعبة، ولكن هذا لا يهم الآن، حيث إننا في نهائي دوري أبطال أوروبا وهذا هو الجزء الجميل من رياضتنا".

وأضاف "قبل 10 أعوام لم أكن لأفكر أنني سأتواجد في ملعب ويمبلي لخوض المباراة النهائية، لكن قبل 4 أشهر، عندما تأهلنا للأدوار الاقصائية، بالتأكيد فكرت في هذا الأمر".

وتابع "كل شيء في الحياة يبدأ بالإيمان بالنفس والقدرة على النجاح. فقدنا لاعبين مهمين بالصيف وكنا نحتاج لبعض الوقت لكي نعوضهم ونحقق الانسجام".

وأردف "لم نتمكن من أن نكون في أفضل مستوياتنا في شهر سبتمبر، ولكن الآن نحن فريق مختلف تماما. نحن مستعدون للمنافسة والقتال للفوز بالكأس".

وأكمل "إذا لعبت 10 مباريات أمام ريال مدريد سيكون من الصعب أن تفوز، لكن إذا وصلت للنهائي يصبح كل شيء ممكنا في كرة القدم. الأمر متعلق بالمباراة وليس بالمناسبة".

وأردف "كان لدينا 60 مباراة لتجهيز أنفسنا لمباراة الغد. بالطبع هم المرشحون للفوز، لكننا لا نهتم، لم نكن مرشحين أيضا للفوز أمام أتلتيكو مدريد أو سان جيرمان".

وأكد "إذا تحلينا بالشجاعة وكنا جاهزين لإظهار أننا لم نحضر إلى هنا لرؤية ريال مدريد يرفع الكأس، وأننا هنا لتقديم مباراة قوية، بالتالي ستكون لدينا فرصة للفوز باللقب".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز