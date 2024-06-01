رونالدو يدخل في نوبة بكاء بعد خسارة نهائي كأس الملك (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبد الباقي

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دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، في نوبة بكاء شديدة، عقب خسارة لقب كأس الملك أمام الهلال، على ملعب الجوهرة المشعة.

وخسر النصر ديربي الرياض أمام الهلال بركلات الترجيح 5/4، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1.

تقدم الهلال في البداية عن طريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 7، ونجح النصر في التعادل عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة 85.

وفور ضياع مشاري النمر لاعب النصر للركلة الأخيرة التي تصدى لها ياسين بونو، دخل رونالدو في نوبة بكاء على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، وهو ما التقطته عدسات الكاميرات.

وحاول لاعبو النصر وعلى رأسهم البرتغالي أوتافيو، مواساة رونالدو لإخراجه من ملعب اللقاء، بعدما افترش أرضًا وظل يبكي بشدة.

وكان النصر قريبًا من التتويج بلقب كأس الملك في الأشواط الأصلية والإضافية، في ظل التفوق العددي على الهلال، حيث خاض دقائق عدة بـ 10 لاعبين مقابل 9 من الهلال، لطرد كوليبالي وعلي البليهي من جانب الهلال، وأوسبينا من النصر.

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