الريال ودورتموند.. نهائي الأحلام الليلة

المصدر: دبي - صلاح الدين شيحاوي

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تتجه أنظار جماهير كرة القدم في شتى أنحاء العالم الليلة إلى ستاد ويمبلي التاريخي في العاصمة البريطانية لندن، الذي سيكون مسرحاً لموقعة الأحلام بين ريال مدريد ودورتموند، من أجل الفوز بلقب أبطال أوروبا 2024. ويطمح «الأبيض الملكي» إلى التتويج بأمجد الكؤوس الأوروبية للمرة 15 في تاريخه، وتأكيد سيطرته على هذه المسابقة، التي بات لقبها حكراً عليه، بينما يأمل «نمور دورتموند» في معانقة اللقب للمرة الثانية، بعد تتويج 1997 الوحيد.

ولئن يبدو ريال مدريد المرشح الأول والأقوى للفوز باللقب الليلة فإن كرة القدم عامة والنهائيات خاصة لا تعترف بالأحكام المسبقة ولا بالتاريخ أو حتى بالأسماء والنجوم، فلطالما خطفت فرق غير مرشحة اللقب من بين أنياب فرق أخرى، ذهب بها الظن أن الكأس من تحصيل الحاصل ليس إلا.

والتقى الريال ودورتموند سابقاً في دوري أبطال أوروبا في 14 مناسبة فرض «الملكي» سيطرته في 6 مباريات وتعادل في 5، ولم يحقق الفريق الألماني الفوز سوى خلال 3 مواجهات.

وستشهد المباراة صراعات ثنائية عديدة على المستطيل الأخضر، أولها «معركة» المدربين «الأستاذ» كارلو أنشيلوتي و«التلميذ» إدين ترزيتش (41 عاماً). وسيخوض النجم الصاعد بلينغهام اللقاء مغالباً مشاعر وعواطف الماضي، حيث سيواجه أصدقاء الأمس، إذ سبق له اللعب مع دورتموند قبل انضمامه للريال.

وتترقب الجماهير إثارة المواجهة بين دفاع دورتموند والنجم البرازيلي فنيسيوس من ناحية، ودفاعات «الملكي» والهداف الألماني نيكولا فالكروغ. وستكون مباراة الليلة وداعية نهائية لتوني كروس «ملك» وسط الميدان الذي نحت مسيرة رائعة مع الريال خلال الأعوام الأخيرة، وفي الطرف المقابل سيكون النهائي أيضاً آخر مباراة لماركو رويس ليضع نقطة النهاية لقصته المثيرة مع بوروسيا دورتموند.

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