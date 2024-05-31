نهائي دوري أبطال أوروبا.. فولكروج أبرز أسلحة بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد

المصدر: وام

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يدين فريق بوروسيا دورتموند بالفضل لمهاجمه نيكلاس فولكروج في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، وملاقاة ريال مدريد في النهائي القاري غداً السبت على استاد "ويمبلي بالعاصمة الإنجليزي لندن.

وأحرز فولكروج هدف الفوز الوحيد لفريقه على ضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب الدور نصف النهائي.. بدأ مسيرته الكروية في هانوفر 96 قبل أن ينتقل إلى عدد من الأندية الألمانية الأخرى مثل نورنبرغ وفيردر بريمن. ومن ثم التحق بفريق بوروسيا دورتموند في 31 أغسطس 2023، قادماً من نادي فيردر بريمن ضمن فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023/2024.

ويعتبر فولكروج إضافة مهمة لخط هجوم دورتموند بفضل مهاراته التهديفية وخبرته في الدوري الألماني.. ومنذ انضمامه لدورتموند عزز من قوة الفريق الهجومية وساهم في تحقيق نتائج إيجابية على المستويين المحلي والدولي.

ورغم مشاركته في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا إلا أنه أحرز 3 أهداف فقط، وصنع هدفين، جميعاً كانت مؤثرة في قيادة الفريق إلى النهائي القاري الثالث في تاريخه، أبرزها هدفه في مرمى باريس سان جيرمان بذهاب نصف النهائي والذي منح فريقه الفوز 1-0، وبالتالي فهو واحد من أهم أسلحة بوروسيا في النهائي.

ويعرف فولكروج بقوته البدنية وقدرته على التسجيل في الأوقات الحاسمة، وأثبت ذلك من خلال أدائه القوي في المباريات الكبرى.

ويرى فولكروج أن عدم وجود نجوم بارزة في دورتموند لن يؤثر على أداء الفريق في النهائي، مشيرا ألى أن فريقه متحمس جدا لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال: “نعم إنها أكبر مباراة سألعبها في مسيرتي، أنا هادئ وواثق، لأننا نستعد للمباراة بشكل جيد للغاية، وأرى طاقة إيجابية للغاية في الفريق وفي الجهاز الفني".

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