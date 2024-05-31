الدوريات الأوروبية الكبرى.. صفقات تنتظر الحسم في الميركاتو الصيفي

المصدر: وام

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بختام الموسم المنقضي، للدوريات الأوروبية الكبرى، أصبح هناك عدد من اللاعبين المتاحين للتعاقد معهم بطريقة الانتقال الحر، بعد انتهاء عقودهم خلال الصيف الحالي، ويتصدرهم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وهداف الدوري الفرنسي، والذي يستعد للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، إذ ينتهي عقده رسميا 30 يونيو المقبل.

وبحسب تقارير إسبانية فإن صفقة تعاقد ريال مدريد مع اللاعب باتت جاهزة وفي انتظار الإعلان الرسمي.

ومن أبرز اللاعبين أيضا الفرنسي رافييل فاران لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي أعلن النادي رحيله عن الفريق بمجرد انتهاء تعاقده الصيف الجاري، وكذلك المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، الذي ينتهي عقده بنهاية الصيف الجاري، إذ أعلن اللاعب خلال الفترة الماضية رحيله عن الفريق ليصبح حرا حاليا.

كما يعد الإسباني تياجو الكانتارا لاعب ليفربول، أبرز اللاعبين الذي تنتهي عقودهم هذا الصيف، وأعلن ناديه أنه لن يجدد له.

وفي الدوري الإسباني يتصدر الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، أبرز اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم هذا الصيف، ولم يتضح موقفه من البقاء مع الفريق لعام آخر، أو الرحيل.

ويعد الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم الصيف الحالي، ولم يتضح موقفه حتى الآن مع فريقه، في ظل تأكيدات برغبة النادي في التجديد مع اللاعب لموسم واحد، حيث يجرى حاليا الاتفاق على الجانب المادي.

وفي الدوري الإيطالي أيضا يعد المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو لاعب ميلان، أبرز اللاعبين المنتهية عقودهم، إذ أعلن اللاعب رحيله عن الفريق، بنهاية عقده، دون ذكر وجهته.

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