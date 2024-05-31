أمام أكثر الأندية تتويجًا باللقب.. دورتموند يحلم بالنجمة الثانية من دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

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يتطلع بوروسيا دورتموند الألماني لإنقاذ موسمه غير المرضي، عندما يواجه ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا السبت، على استاد ويمبلي بلندن.

وأنهى دورتموند البوندسليجا محتلا المركز الخامس، كما ودع كأس ألمانيا مبكرا.

ورغم أنه ضمن التواجد في دوري أبطال أوروبا، بعدما حصلت ألمانيا على مقعد إضافي في البطولة، التي ستقام بشكلها الجديد بدايةً من الموسم المقبل، فإن تتويج دورتموند سيؤهله إلى المسابقة بصفته حامل اللقب، وسيمنح بلاده مقعدا آخر في دوري الأبطال، وفي هذه الحالة، سيشارك آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز السادس بالبوندسليجا، في البطولة القارية الكبرى.

وحقق بوروسيا دورتموند إنجازات كبيرة منذ نشأته قبل 114 عاما، وبالتحديد في 19 ديسمبر 1909، حيث توج بـ8 ألقاب للدوري الألماني، و5 ألقاب لكاس ألمانيا، ولقب لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة للقب كأس إنتركونتيننتال، ولقب لكأس الكؤوس الأوروبية.

وبين عامي 1946 و1963، شارك بوروسيا في دوري أوبرليجا وست (أعلى مستوى في نظام الدوري الألماني لكرة القدم في غرب ألمانيا من عام 1947، حتى تشكيل الدوري الألماني عام 1963).

وحقق دورتموند أول لقب وطني له عام 1956 بفوزه 4/2 على كارلسروه.

وفي عام 1965، فاز أسود الفيستيفال بأول ألقابهم في كأس ألمانيا.. وخلال العام التالي، توج الفريق بكأس الكؤوس الأوروبية، بالانتصار (2/1) على ليفربول في الوقت الإضافي، واتسمت فترة السبعينيات بالمشاكل المالية، والهبوط من البوندسليجا عام 1972.. وفي عام 1976 عاد دورتموند إلى البوندسليجا.

واستمرت المشاكل المالية لبوروسيا دورتموند خلال الثمانينيات، وتجنب الفريق الهبوط في عام 1986، بفوزه في مباراة فاصلة ثالثة ضد فورتونا كولن، بعد احتلال المركز الـ 16 في البوندسليجا، ولم يحقق دورتموند نجاحا كبيرا مرة أخرى، حتى توج بكأس ألمانيا في عام 1989 على حساب فيردر بريمن، ثم فاز بكأس السوبر الألماني أمام غريمه بايرن ميونخ.

وشهدت فترة التسعينيات الجيل الذهبي لدورتموند، حيث احتل المركز الثاني في الدوري الألماني عام 1992، وكان من الممكن أن يفوز باللقب لولا انتصار شتوتجارت في مباراته الأخيرة، ليصبح البطل.

وفي العام التالي، احتل الفريق المركز الرابع في الدوري الألماني، ووصل لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1993، لكنه خسر 1/6 أمام يوفنتوس، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وأحرز دورتموند لقب الدوري الألماني مرتين على التوالي، في عامي 1995 و1996، كما ظفر بكأس السوبر المحلي في عامي 1995 و1996.

وفي موسم (1996/1997) وصل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس، واستطاع الفوز 3/1 ليتوج باللقب، وأصبح دورتموند ثاني فريق ألماني يفوز بكأس إنتر كونتيننتال، بعد فوزه على كروزيرو البرازيلي 2/0.

وفي مطلع القرن الحالي، دخل النادي في مشاكل مالية، ما أدى إلى بيع ملعب ويستفالن.

وتعقد الوضع بسبب الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في موسم 2003/2004، حيث تم إقصاء الفريق بركلات الترجيح في التصفيات، على يد كلوب بروج البلجيكي، وفي عام 2003، قام بايرن ميونخ بإقراض دورتموند مليوني يورو لعدة أشهر، من أجل دفع رواتب لاعبيه وموظفيه، لكن النادي عاد مرة أخرى إلى حافة الإفلاس، في عام 2005.. وفي هذا الوقت، تم تعيين هانز يواخيم واتسكه رئيسا تنفيذيا، ليلعب دورا كبيرا في تحسين أوضاع دورتموند خلال السنوات التالية.

وبعد تولي يورجن كلوب تدريب الفريق، في عام 2008، تحسن أداء الفريق مقارنةً بالمواسم السابقة، حيث احتل المركز الخامس في الدوري الألماني، وتأهل إلى الدوري الأوروبي، وتوج دورتموند بلقب الدوري الألماني، في موسم 2010/2011، واستطاع الحفاظ على اللقب في الموسم التالي.

وشهد موسم 2011/2012 فوز الفريق الأصفر بكأس ألمانيا أيضا، ليتوج للمرة الأولى بالثنائية المحلية، وأنهى دورتموند موسم 2012/2013 في المركز الثاني بالبوندسليجا، ولعب نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، ضد بايرن ميونخ في استاد ويمبلي، يوم 25 مايو/آيار 2013، لكنه خسر 1/2.

وسيسعى إيدين تيرزيتش، المدير الفني لدورتموند، لقيادة الفريق نحو لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية في تاريخه، رغم صعوبة المواجهة مع الريال، أكثر الأندية تتويجا في المسابقة برصيد 14 لقبا.

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