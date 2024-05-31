مورينيو يتفق على تدريب فنربخشة التركي.. والإعلان قريبًا

المصدر: البيان

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وجه جوزيه مورينيو مدرب روما السابق، صدمة لأندية الدوري السعودي للمحترفين، بقرار مفاجئ في مسيرته التدريبية.

وارتبط اسم مورينيو كثيرًا بتدريب أحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي، أمثال الاتحاد والنصر، بجانب القادسية الصاعد حديثا.

وبحسب الصحفي فابريزو رومانو، عبر حسابه بمنصة "إكس"، فإن فنربخشة بات قريبا من الاتفاق النهائي مع مورينيو حول تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد، وأوضح "مورينيو وافق بالفعل على عرض فنربخشة، حيث تم الاتفاق شفهيا، ويتم حاليا مراجعة العقد".

ويمكن أن يتم الإعلان عن تولي مورينيو، تدريب فنربخشة، اليوم الجمعة، بحسب ما أكدته صحيفة "آبولا" البرتغالية.

من جانبه، أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو عبر حسابه الرسمي، أن "مورينيو وافق على تدريب فنربخشة بعقد لمدة موسمين".

ويعتبر "السبيشيال وان" من أبرز المدربين في تاريخ الكرة الأوروبية، نظرا للإنجازات التي حققها مع مختلف الفرق التي دربها.

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