استعدادًا لكوبا أمريكا.. البرازيل تضم باكيتا رغم تهمة المراهنات

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، استمرار لوكاس باكيتا في قائمة المنتخب لخوض المباريات الودية مع المكسيك والولايات المتحدة وبطولة كوبا أمريكا، التي ستقام يونيو المقبل، على الرغم من الاتهامات الموجهة ضد اللاعب حول عمليات مراهنة.

وأفاد بيان للاتحاد البرازيلي أن القرار اتخذ من قبل رئيس الاتحاد، إدنالدو رودريجيز، بعد مشاورات مع سلطات الاتحاد الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا توجد عقوبة ضد باكيتا، لاعب وست هام.

وأدين لاعب الوسط البرازيلي في 23 مايو من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتهمة تلقي بطاقات صفراء عمدًا للتأثير على سوق المراهنات.

ونظرًا لهذه الاتهامات، أرسل الاتحاد البرازيلي سلسلة من الأسئلة إلى الاتحاد الإنجليزي لمعرفة تفاصيل الأحداث واتخاذ القرار بشأن الأمر.

وبناءً على الردود، خلص الاتحاد البرازيلي بشكل قاط" إلى أنه على الرغم من السلوك المدان، إلا أن اللاعب لم يُعاقب حتى الآن من جهات التأديب.

ووصل باكيتا لكتيبة المدرب البرازيلي دوريفال جونيور في أورلاندو للمشاركة في المباريات الودية ضد المكسيك والولايات المتحدة وفي كوبا أمريكا.

وسيجري "السيليساو" حصته التدريبية الأولى للبطولة القارية على مجمع ESPN Wide World الرياضي، وستكون أورلاندو هي المقر الرئيسي للمنتخب البرازيلي حتى ظهوره الأول في البطولة يوم 24 يونيو المقبل أمام كوستاريكا على ملعب صوفي ستاديوم في لوس أنجلوس.

وقبل انطلاق كوبا أمريكا، ستلعب البرازيل مباراتين وديتين ضد المكسيك، في الثامن من الشهر الجاري في تكساس، وبعدها بـ 4 أيام أمام الدولة المضيفة الولايات المتحدة في أورلاندو.

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