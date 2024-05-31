اقتصاد لندن ينتعش بـ 53 مليون إسترليني من نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

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بدأت لندن تحضيراتها لنهائي دوري أبطال أوروبا، غدًا السبت، على أرضية ملعب ويمبلي، والذي يجمع ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

وفي ساحة ترافلجار بوسط لندن، دشنت اللجنة المنظمة، مهرجانًا بمناسبة الحدث الرياضي الذي ينتظر أن يجلب 53 مليون إسترليني على الاقتصاد اللندني، بحسب بلدية المدينة.

وقال عمدة العاصمة، صادق خان في بيان صحفي إنه يشعر بسعادة كبيرة، لاستضافة جمهور كرة القدم الذي سيتوافد على لندن خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: "هذه المباراة إيذان ببدء صيف رياضي مثير، لأن لندن تستضيف منافسات في البيسبول والكريكيت والتنس والفورمولا".

ومن المتوقع أن يساهم نهائي التشامبيونزليغ، في زيادة وجود السياح بمناطق أيقونية من المدينة، بخلاف ساحة ترافلجار، مثل سومرست هاوس وبوترز فيلد بارك وجادة ريجينت الشهيرة.

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