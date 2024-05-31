بعد واقعة اشتباكهما.. إيتو يقدم اعتذارًا لمدرب منتخب الكاميرون

المصدر: وكالات

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وجه صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، رسالة اعتذار لمدرب المنتخب الجديد البلجيكي مارك بريس، الذي دخل معه في جدال ساخن هذا الأسبوع.

وأكد إيتو أن برايس سيبقى في منصبه بعد الإعلان عن استبداله كمدرب للكاميرون، وقال إيتو في مؤتمر صحفي: "أعتذر لأنه خلال اجتماعنا الأول المؤسف، كان هناك الكثير من المشاعر، لكن الشعب الكاميروني أهم منا، ومن أجله يجب أن نعمل".

وأضاف: "مهمتك ليست سهلة، على الرغم من مؤهلاتك وخبراتك، لكن يجب أن تعلم أنك ستحظى بدعمنا".

ويعود كلام إيتو إلى الحادثة التي انتشرت عبر فيديو مصور خلال الاجتماع الأول مع بريس والذي تم تداوله بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق لإيتو أن اعتبر تعيين بريس مدربًا للمنتخب "غير قانوني" في رسالة وجهها إلى وزارة الرياضة في البلاد، إذ عين المدرب في المنصب بناء على تعليمات من رئيس البلاد بول بيا.

وأعلنت وزارة الرياضة في الثاني من أبريل عن تعيين بريس كخلف لريجوبير سونج الذي ترك منصبه نهاية فبراير، بعد خروج المنتخب الكاميروني من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في ساحل العاج على يد نيجيريا.

وفي مقطع الفيديو الذي نشر الثلاثاء، ظهر إيتو قبل اجتماع مخطط له في الاتحاد وهو يهاجم بحدة بريس الذي حافظ على رباطة جأشه لكنه بدا متأثرًا بما يحصل.

وتستعد الكاميرون لمرحلة جديدة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 باستقبال الرأس الأخضر في الثامن من يونيو المقبل، قبل السفر إلى أنجولا يوم 11 من نفس الشهر.

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